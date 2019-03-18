Московский банк Сбербанка и АО «ТПУ «Рассказовка» подписали договор о финансировании строительства жилого комплекса «Городские истории» на территории транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Рассказовка». ТПУ «Рассказовка» появится вблизи одноименной станции Калининско-Солнцевской линии (Новомосковский административный округ, поселение Внуковское), уточняют в пресс-центре Московского банка Сбербанка.

Жилой комплекс комфорт-класса состоит из трех монолитных многоэтажных корпусов. Общий лимит денежных средств, выделенных банком на строительство многоквартирных домов, составил 7 млрд рублей. «Банковское финансирование позволит застройщику иметь гарантированный и непрерывный источник финансирования на весь период строительства до ввода домов в эксплуатацию», — подчеркивается в релизе.

Внуковское поселение расположено в 7 км от МКАД в самом развитом районе Новой Москвы, указывают в «Сбере». Доехать от жилого комплекса до Москвы можно за 15 минут, а дорога в аэропорт Внуково займет пять минут. До станции метро одна минута пешком.

На территории комплекса будет собственный детский сад. Вблизи расположен торгово-развлекательный центр, а также парк с прогулочными дорожками и зонами отдыха. Также неподалеку находятся Мичуринский пруд и Ульяновский лесопарк.



«Подписание договора с ТПУ «Рассказовка» — первая сделка Московского банка ПАО «Сбербанк» в сфере финансирования проектов, возводимых на территории транспортно-пересадочных узлов», — отметил вице-президент Сбербанка — председатель Московского банка Вячеслав Цыбульников.