Компания «Сбербанк Лизинг» отчиталась о сделке, полностью осуществленной с использованием системы электронных паспортов транспортного средства. Такая сделка стала первой в России, следует из релиза организации.

«Отличием этой сделки от предыдущих, заключенных в России с использованием системы электронных паспортов, стало прохождение ЭПТС по всей цепочке сделки — от производителя и дилера до конечного лизингополучателя», — поясняется в сообщении.

Сделку осуществил Поволжский филиал компании, передав в лизинг полуприцеп-цистерну SF3B28 стоимостью 2,7 млн рублей. Транспортное средство реализовано через ООО «ТД «АвтоИндустрия», которое является официальным дилером производителя.



ЭПТС — электронный паспорт транспортного средства, в котором содержится вся информация об автомобиле и его владельцах. ЭПТС оформляется и хранится в автоматизированной системе электронных паспортов и необходим при работе с органами ГИБДД.