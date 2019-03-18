Россияне к критериям «работы мечты» относят, прежде всего, стабильность и высокий уровень зарплаты, говорится в исследовании сервиса по поиску работы и сотрудников Rabota.ru, которое есть в распоряжении РИА Новости.

Авторы исследования узнали, каким критериям должна соответствовать «работа мечты». В опросе приняли участие 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет из всех округов России.

На первом месте в рейтинге оказалась стабильность, ее выбрали 76% респондентов. Для 74% россиян в «работе мечты» важна высокая зарплата. С разницей в один процентный пункт на третьем месте среди критериев расположился хороший коллектив — 73%. Опытный и лояльный руководитель важен для 56% участников опроса в их представлениях об идеальной работе. Первую пятерку замыкают удобное расположение и близость к дому — 54%.

Важность наличия соцпакета и нематериальных бонусов отметили менее половины респондентов (44%), гибкий график работы в офисе оказался важным для 30% опрошенных, почти столько же (29%) отметили возможность быстрого карьерного роста, а также наличие разнообразных и интересных проектов (28%).

На последнем месте рейтинга оказалось наличие корпоративного детского сада, этот вариант указали в рейтинге 5% опрошенных. Известность и престиж компании волнуют россиян чуть больше (16%). Только 17% россиян представляют себе идеальную работу с возможностью выглядеть вне рамок дресс-кода.