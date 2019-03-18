Сервис Cryptocurrency Data Feed (CDF) от оператора Нью-Йоркской фондовой биржи Intercontinental Exchange (ICE) со временем начнет отслеживать тысячи альткоинов и сотни торговых площадок.

В ближайшее время программа, передающая информацию о курсах криптовалют, суточной сумме сделок и объемах ордеров, будет обновлена, сообщает РБК .

На данный момент CDF предоставляет данные с различных бирж о 58 криптовалютах.