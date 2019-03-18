НС Банк ввел вклад «Весенний».
НС Банк ввел вклад «Весенний».
Минимальная сумма депозита — 100 тыс. рублей. Срок — 91 день. Доходность составит 7,5% годовых.
Возможность пополнения и частичного снятия не предусмотрена.
Проценты выплачиваются в конце срока. Оформить депозит можно до 30 апреля.
«Открыть вклад можно в отделении банка, а также через интернет-банк. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования», — отмечает эксперт по вкладам Банки.ру Нелли Кучихина.
Оценить:
Нет комментариев