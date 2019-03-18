Передача «дочки» «ВЭБ.РФ» — Связь-Банка — на баланс Промсвязьбанка может состояться до конца 2019 года, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

«Если договорятся ВЭБ с Центральным банком, то да. С нашей точки зрения, здесь препятствий нет. Более того, это будет для Промсвязьбанка важным способом увеличить франшизу и покрытие с точки зрения отделений», — сказал Моисеев, отвечая на вопрос о том, возможна ли передача Связь-Банка до конца этого года.

В декабре ВЭБ предложил передать Связь-Банк на баланс Промсвязьбанка . Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов отмечал, что правительство в целом одобряет эту идею.