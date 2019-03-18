Китайский производитель майнингового оборудования Bitmain объявил о закрытии норвежского подразделения. Офис будет перенесен в Германию, где, по мнению представителей Bitmain, условия благоприятнее.

Как сообщает ForkLog , главной причиной этого решения послужила отмена местными властями специальных льготных условий для майнинговой индустрии, включая пониженные тарифы на электроэнергию, прокомментировала экс-менеджер норвежского подразделения Bitmain Джули Хвидеберг.

По ее словам, в будущем крупнейшие майнинговые пулы будут сконцентрированы в Китае и России, где недорогое электричество.