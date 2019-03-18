«Лаборатория Касперского» представила новое поколение своего решения для защиты конечных устройств корпоративных пользователей, говорится в сообщении компании.

Таким образом, Kaspersky Security для бизнеса в автоматическом режиме распознает аномалии в корпоративной сети, блокирует попытки майнинга на рабочих устройствах, детектирует вредоносное ПО и предлагает системным администраторам инструменты для автоматизации рутинных процессов.

Функция адаптивного контроля аномалий анализирует поведение пользователей и запоминает сценарии их работы и типичные процессы, которые они совершают.

Компонент защиты от веб-угроз сканирует зашифрованный трафик в поисках угроз, а, функция веб-контроля содержит специальную технологию, которая выявляет и блокирует попытки запуска в корпоративной сети майнинговых программ и доступа к криптовалютным биржам.

В свою очередь, консоль для управления системой безопасности – Kaspersky Security Center – теперь представлена в веб-версии. При этом использование веб-консоли не исключает возможность развертывания локальной версии Kaspersky Security Center.