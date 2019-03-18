По традиции Ежегодный XVI форум « B+S.Технологичный банкинг » будет посвящен самым сочным трендам в банках, свежим решениям, практике передовых кредитных организаций. В Екатеринбурге 21 марта соберутся эксперты, руководители региональных и федеральных банков, топ-менеджеры и IT-специалисты, чтобы поделится опытом реализации эффективных кейсов использования передовых IT и определить тренды развития на грядущий год.

Как всегда, участников и посетителей ждет насыщенная интересная программа .

Компания iDSystems , как представитель консорциума iCAM Group , не только выступит спонсором сессий дискуссий, но и представит инновационные решения компаний консорциума для реализации таких актуальных задач по выполнению ключевых требований от ЦБ РФ, как:

Инфобезопасность при взаимодействии с ЕБС,

Биометрическая идентификация с помощью комплексного решения по ИБ с ЕБС,

Подключение более 150 банков-клиентов iDSystems к Системе быстрых платежей через специализированный шлюз,

Подключение к Финансовому маркетплейсу через открытый API от iSimpleLab .

Так, в 12-00 в секции «Развиваем клиентский сервис» Генеральный директор iDSystems Андрей Федорец выступит на тему: «Новые сервисы для клиентов=большая доходность банков».

Дополнительно в этой же секции спикер расскажет о решениях компаний консорциума для работы с Системой быстрых платежей и для подключения к Финансовому маркетплейсу с помощью собственного открытого API от iSimpleLab.

В секции «Идем в ногу со временем» в 15-00 Андрей Федорец представит злободневный доклад «Единая биометрическая система. Практические вопросы подключения и развертывания контура безопасности».

Напоминаем, что форум «B+S.Технологичный банкинг» начнется 21 марта 2019 года в 9-30 в Екатеринбурге в Ельцин-Центре (5 этаж), ул. Бориса Ельцина,3.

Спешите зарегистрироваться по ссылке .

О компании iDSystems:

iDSystems (ООО «Инновейтив Диджитал Системс») специализируется на разработке и распространении на банковском рынке программных продуктов, обеспечивающих обмен документами в электронном виде между кредитными организациями и государственными органами.

По состоянию на январь 2019 года компания iDSystems уже завоевала 30 % банковского рынка в сфере электронного документооборота с госорганами и имеет контрактные отношения с 53 % банков уровня TOP-100 по величине активов согласно данным ЦБ РФ, а общее число клиентов компании составляет более 140 банков.

iDSystems выступает технологическим партнёром НП НСФР (« Национальный Совет Финансового Рынка ») в основной деятельности и при проведении пилотных взаимодействий с ведомствами.

Организационно компания iDSystems входит в Консорциум ideas Consulting and Management Group (iCAM Group)

Источник: iCAM Group