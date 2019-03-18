На конференции B+S, которая состоится 21 марта в Екатеринбурге, iDSystems представит свои решения для обеспечения информационной безопасности и работы с ЕБС, для подключения банков к Системе быстрых платежей и к Финансовому маркетплейсу.
По традиции Ежегодный XVI форум « B+S.Технологичный банкинг» будет посвящен самым сочным трендам в банках, свежим решениям, практике передовых кредитных организаций. В Екатеринбурге 21 марта соберутся эксперты, руководители региональных и федеральных банков, топ-менеджеры и IT-специалисты, чтобы поделится опытом реализации эффективных кейсов использования передовых IT и определить тренды развития на грядущий год.
Как всегда, участников и посетителей ждет насыщенная интересная программа.
Компания iDSystems, как представитель консорциума iCAM Group, не только выступит спонсором сессий дискуссий, но и представит инновационные решения компаний консорциума для реализации таких актуальных задач по выполнению ключевых требований от ЦБ РФ, как:
- Инфобезопасность при взаимодействии с ЕБС,
- Биометрическая идентификация с помощью комплексного решения по ИБ с ЕБС,
- Подключение более 150 банков-клиентов iDSystems к Системе быстрых платежей через специализированный шлюз,
- Подключение к Финансовому маркетплейсу через открытый API от iSimpleLab.
Так, в 12-00 в секции «Развиваем клиентский сервис» Генеральный директор iDSystems Андрей Федорец выступит на тему: «Новые сервисы для клиентов=большая доходность банков».
Дополнительно в этой же секции спикер расскажет о решениях компаний консорциума для работы с Системой быстрых платежей и для подключения к Финансовому маркетплейсу с помощью собственного открытого API от iSimpleLab.
В секции «Идем в ногу со временем» в 15-00 Андрей Федорец представит злободневный доклад «Единая биометрическая система. Практические вопросы подключения и развертывания контура безопасности».
Напоминаем, что форум «B+S.Технологичный банкинг» начнется 21 марта 2019 года в 9-30 в Екатеринбурге в Ельцин-Центре (5 этаж), ул. Бориса Ельцина,3.
Спешите зарегистрироваться по ссылке.
О компании iDSystems:
iDSystems (ООО «Инновейтив Диджитал Системс») специализируется на разработке и распространении на банковском рынке программных продуктов, обеспечивающих обмен документами в электронном виде между кредитными организациями и государственными органами.
По состоянию на январь 2019 года компания iDSystems уже завоевала 30 % банковского рынка в сфере электронного документооборота с госорганами и имеет контрактные отношения с 53 % банков уровня TOP-100 по величине активов согласно данным ЦБ РФ, а общее число клиентов компании составляет более 140 банков.
iDSystems выступает технологическим партнёром НП НСФР (« Национальный Совет Финансового Рынка») в основной деятельности и при проведении пилотных взаимодействий с ведомствами.
Организационно компания iDSystems входит в Консорциум ideas Consulting and Management Group (iCAM Group)
Источник: iCAM Group
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