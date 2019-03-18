Американская платежная корпорация Visa формирует команду, работа которой будет тем или иным образом связана с криптовалютами.

Как говорится в объявлении компании на сайте smartrecruiters.com, Visa предлагает потенциальным кандидатам позицию менеджера по техническому продукту в рамках «Visa Crypto Team», где сотрудник будет отвечать за реализацию стратегии Visa в криптовалютной экосистеме, сообщает Ttrcoin .

В числе требований к кандидату указаны глубокие познания в области блокчейнов с ограниченным доступом, наличие связей с экспертами в пространстве криптовалют и финтеха и понимание того, как цифровые активы могут изменить существующие платежные системы.

Обязанности менеджера связаны с «управлением стратегией и дорожной картой в относящихся к криптовалютам возможностях», «наблюдении за передовыми технологиями, особенно базирующимися на принципах открытого кода, и их внедрении в собственные решения», а также сотрудничество со сторонними компаниями.