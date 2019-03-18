Публичная компания Riot Blockchain подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США на запуск регулируемой криптовалютной биржи RiotX.

При этом оператором биржи будет специально созданная дочерняя компания RiotX Holdings Inc, а банковские услуги будут обрабатываться программным интерфейсом приложения (API) от компании SynapseFi, сообщает Anycoin . Планируется, что API также будет обеспечивать безопасность, отслеживая местоположение пользователей и предотвращая мошенничество.

Пользователи криптобиржи получат возможность создавать аккаунты, связанные с аккредитованными банковскими учреждениями США, переводить и хранить криптовалютные и фиатные активы.