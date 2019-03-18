Компания «Код безопасности» предложит банкам внедрение типового решения по информационной безопасности при работе с биометрией, являясь авторизованным партнером «Ростелекома».

При этом «Код безопасности» будет осуществлять проектирование, поставку, внедрение, сопровождение и техническую поддержку программно-аппаратного комплекса, предназначенного для защиты биометрической информации при ее передачи между банком и «Ростелекомом», говорится в пресс-релизе компании «Код безопасности».

В настоящее время завершена разработка основных модулей типового решения. В соответствии с нормативными требованиями проводятся тематические исследования для получения заключения ФСБ России о соответствии созданного типового продукта ранее согласованному системному проекту.

Также продукты компании включены «Ростелекомом» в проект типового решения.

Банки при реализации задач подключения к Единой биометрической системе могут применять продукты «Кода безопасности» для обеспечения защиты каналов связи внутри финансовой организации (класса КС3), АРМов операторов сбора биометрических образцов, системы обработки биометрических персональных данных.

Для этих целей также могут быть использован СКЗИ «Континент-АП», «Континент» TLS, «Континент» WAF, vGate, Secret Net Studio и Secret Net LSP.