Хакасский муниципальный банк в дополнение к системе «Клиент–банк» (iBank) предлагает юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям мобильное приложение «ХМБ-онлайн для бизнеса» для управления финансами организации.

Как говорится на сайте кредитной организации, клиенты смогут отслеживать доступный остаток на счетах, получать информацию о поступлении на счет, отправлять платежные поручения в банк, создать базу контрагентов для использования расчетов.