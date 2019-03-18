Перспективной будущей разработкой технологического гиганта IBM может стать ориентированный на банковский сектор стейблкоин, считает руководитель блокчейн-направления IBM Джесс Лунд.

По его словам, «стабильная монета» будет использоваться для трансграничных и межбанковских платежей. При этом детальная информация о новом платежном средстве появится на следующей неделе, сообщает ForkLog .

Также, по мнению Лунда, использующая протокол stellar универсальная система Blockchain World Wire, которая позволяет мгновенно осуществлять клиринг и трансграничные платежи, поможет обеспечить взаимозаменяемость цифровых активов, используемых финансовыми учреждениями.

Среди прочих преимуществ платформы IBM называет прозрачность операций, низкие издержки, повышенную производительность, упрощенную форму оплаты за трансакции и высокую степень безопасности.