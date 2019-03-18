Прибыль Сбербанка за 2018 год с учетом событий после отчетной даты составила порядка 782 млрд рублей против чуть менее чем 654 млрд в 2017-м. Такие данные приводятся в годовой бухгалтерской отчетности банка по РСБУ, опубликованной на портале раскрытия корпоративной информации.

Таким образом, показатель увеличился на 20% в годовом выражении.

При этом прибыль с учетом событий после отчетной даты оказалась меньше, чем без их учета. В середине января Сбербанк представил данные, согласно которым его годовая чистая прибыль, рассчитанная по внутренней методике без учета СПОД, выросла на 24% до 811 млрд рублей .



Кроме того, в конце февраля Сбербанк опубликовал годовую отчетность по МСФО: прибыль группы увеличилась на 11% по сравнению с 2017 годом и достигла почти 832 млрд .