Гендиректор Уралвагонзавода (УВЗ) Александр Потапов обращался в ЦБ с жалобой на «Югру» за два месяца до отзыва у банка лицензии. Об этом Потапов сообщил в интервью РБК .

«Был такой банк «Югра», у которого отозвали лицензию (в июле 2017 года. — Прим. РБК). Когда я увидел, что данный банк установил ставку 24% годовых по кредиту под госгарантию, меня это настолько удивило и возмутило, что вынужден был обратиться по этому вопросу в Центральный банк», — рассказал гендиректор УВЗ.

Размер кредита, по словам Потапова, составлял 4 млрд рублей, он был выдан сроком на пять лет. В итоге УВЗ перекредитовался в другом банке. «Правда, уже госгарантия слетела, к сожалению. Нас поддержали «Ростех» и ВТБ», — заключил гендиректор УВЗ. «Не поверите — ясно, что с моим письмом это никак не связано, — но буквально через два месяца ситуация резко изменилась», — отметил он.

Кредит банк «Югра» выдал Уралвагонзаводу в январе 2017 года. Как отмечалось в пресс-релизе банка, средства предназначались на погашение задолженности по ранее выданным кредитам на осуществление основной производственной деятельности.

По данным ЦБ, средняя ставка по кредитам нефинансовым организациям на срок свыше трех лет составляла в тот период 12,99%. «При предоставлении гарантии ставка может меняться в зависимости от кредитного качества гаранта. Если гарантия государственная, от Минфина, то это государственный риск, поэтому ставка по кредиту может снизиться — скажем, приблизиться к ставкам ОФЗ», — говорит аналитик Moody's Ольга Ульянова.