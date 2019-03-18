При этом биткоин может стать станет основным активом для хранения стоимости.
Первая криптовалюта в течение 20 лет заменит золото в качестве ведущего средства сохранения стоимости, заявил сооснователь и глава EOS Брендан Бламер.
По его словам, после добычи всех биткоинов комиссии в сети неизбежно возрастут, однако решения для масштабирования, например Lightning Network, предоставят пользователям более дешевые варианты передачи криптовалюты, сообщает ForkLog.
«Активность переместится на решения второго уровня для масштабируемости сети. Однако принятие биткоина и его ликвидность будут увеличиваться», – отметил Брендан Бламер.
Оценить:
1 0
Нет комментариев