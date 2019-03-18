Первая криптовалюта в течение 20 лет заменит золото в качестве ведущего средства сохранения стоимости, заявил сооснователь и глава EOS Брендан Бламер.

По его словам, после добычи всех биткоинов комиссии в сети неизбежно возрастут, однако решения для масштабирования, например Lightning Network, предоставят пользователям более дешевые варианты передачи криптовалюты, сообщает ForkLog .

«Активность переместится на решения второго уровня для масштабируемости сети. Однако принятие биткоина и его ликвидность будут увеличиваться», – отметил Брендан Бламер.