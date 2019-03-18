Российский бизнесмен Олег Дерипаска в интервью телеканалу CNBC заявил, что из-за санкций США оказался исключен не только из американской, но и из российской финансовой системы.

«Я исключен не только из американской финансовой системы. Понимаете мою позицию? Я также исключен из российской финансовой системы. В том смысле, что российское правительство и Центральный банк буквально придерживаются санкций. Они не хотят рисковать, чтобы какой-либо большой институт здесь оказался под последующими санкциями», — пояснил Дерипаска.

Он добавил, что из-за санкций под удар поставлены и другие его интересы. В частности, по словам бизнесмена, ограничена его благотворительная деятельность. «Ничто не может принести мне выгоду сейчас, потому что я вне бизнеса, я был исключен на следующие два года, пока продолжаю бороться», — подчеркнул бизнесмен.

15 марта Дерипаска подал иск в федеральный суд Вашингтона к Минфину США с требованием отменить введенные против него санкции. В иске отмечается, что из-за санкций состояние бизнесмена снизилось более чем на 7,5 млрд долларов.

США ввели санкции в отношении Дерипаски и контролируемых им компаний 6 апреля 2018 года.