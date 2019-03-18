Чистая прибыль ЮниКредит Банка по МСФО за 2018 год сократилась на 7,5% по сравнению с 2017 годом и составила 16,704 млрд рублей против 18,056 млрд рублей в позапрошлом году. Об этом сообщается в отчетности кредитной организации.



Активы банка выросли за год на 14% и составили 1,326 трлн рублей.

Чистый процентный доход банка сократился по сравнению с 2017 годом незначительно — до 41,048 млрд рублей с 41,26 млрд рублей.

Чистый комиссионный доход банка вырос на 24,7% за отчетный период и составил 8,734 млрд рублей.