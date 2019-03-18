Банк России совместно с Государственным университетом управления и всероссийской общественной организацией «Союз добровольцев России» начинает проект по повышению финансовой грамотности социальных работников. Как сообщили в пресс-службе ЦБ, в Москве первыми слушателями курса стали социальные работники Восточного административного округа. До конца мая планируется обучить около 2 тыс. человек.

Экспресс-курс составлен с учетом профессиональных потребностей социальных работников и включает самые необходимые знания в области финансовой грамотности. Среди основных тем — ключевая информация о банковских вкладах и кредитах , разнице между страховыми продуктами , основных принципах составления семейного бюджета, а также правила безопасности при использовании платежной карты . Значительная часть курса посвящена тому, как распознать мошенников: слушателей познакомят с широким спектром уловок, жертвами которых чаще всего становятся пожилые люди.

Форма обучения очная, все занятия бесплатные. По итогам курса и сдачи тестовых заданий слушатели получат специальные сертификаты.

«Банк России уже не первый год проводит занятия по финансовой грамотности для граждан пенсионного возраста, однако не все пожилые или люди с инвалидностью в состоянии прийти на лекции. Подготовленные нами соцработники помогут решить эту задачу и донести важные знания до своих подопечных», — комментирует руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.



Авторы курса рассчитывают, что проект выйдет за пределы столицы и будет распространен в российских регионах.