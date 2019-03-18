Курс евро на Московской бирже в ходе торгов понедельника опустился до 73 рублей впервые с 31 июля 2018 года.



По состоянию на 14:54 мск котировки единой европейской валюты снизились на 33 копейки к уровню предыдущего закрытия, составив 73,07 рубля. К этому времени курс доллара просел на 48 копеек, до 64,33 рубля.

«Есть несколько точек опоры у рубля. Первая и самая важная из них — отсутствие (временное, естественно) «закручивания гаек» в санкционном режиме в отношении РФ. Те ужесточения санкций, которые происходят сейчас, это такой режим «лайт», который никого не пугает и не настораживает. Это вред «по мелочи», к которому все давно привыкли, а в глобальном же плане все остается без изменений: система банковских приказов работает, корсчета в относительной безопасности (но банки все равно думают создать им альтернативу). Это и воспринимается как безусловный позитив, хотя стоит понимать, что это просто отсутствие негатива», — комментирует старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

Еще один мощный драйвер в поддержку рубля кроется в бешеном спросе мировых инвесторов на рисковые активы, в том числе и валюты развивающихся стран, добавляет она.