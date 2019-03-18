Международный финансовый конгломерат Citigroup не будет выпускать собственный криптовалютный токен, вопрос о создании которого поднимался еще в 2015 году.

При этом было установлено, что существующие технологические решения являются более эффективными, из-за чего целесообразнее выделять ресурсы на их дальнейшее развитие, а не на новые изыскания, связанные с криптовалютами, сообщает Ttrcoin .

По словам главы Citi по инновациям в области хранения и торговли Гулру Атака, внедрение блокчейна в таком крупном банке, как Citi, потребует, чтобы другие финансовые учреждения в мире тоже начали пользоваться этой технологией, но на сегодняшний день большинство из них удовлетворены решениями, предоставляемыми системой SWIFT.