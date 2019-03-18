Банк «Открытие» планирует в апреле 2019 года представить ряд нововведений на торговой платформе Open Trade для финансовых институтов и корпоративных клиентов банка.

Пользователи смогут отслеживать платежную позицию на любую дату расчетов. Обновление позволит клиенту заранее оценить сумму своих обязательств в разрезе валют, а также понять, какой объем денежных средств он получит от банка для выполнения своих контрактов с внешними контрагентами, говорится в пресс-релизе кредитной организации.

Также клиенты смогут видеть максимальный и текущий свободный лимиты и отслеживать утилизацию лимита в момент заключения сделки.

В пользовательский интерфейс будет добавлен модуль выгрузки сделок в учетные системы пользователя с возможностью экспорта реестра за любой период.

При этом клиентам будет доступен расширенный список типов ордеров, максимально гибкая кастомизация рабочей области, англоязычная версия.