Австралия ввела санкции против семи россиян из-за инцидента в Керченском проливе с тремя кораблями ВМС Украины, заявила глава МИД страны Марис Пэйн. Ее заявление опубликовано на сайте министерства.

«Сегодня я объявляю о введении финансовых санкций, а также запрета на въезд в страну для семи российских физлиц за участие в перехвате и захвате украинских военно-морских судов, которые пытались пересечь Керченский пролив», — сказала Пэйн.

Она призвала Россию немедленно отпустить задержанных украинских моряков и вернуть суда, а также обеспечить свободный проход украинских и других международных судов через Керченский пролив и Азовское море.

Под санкции попали начальник погранслужбы ФСБ России по Крыму и Севастополю Сергей Станкевич, начальник службы пункта управления ФСБ по Крыму и Севастополю Руслан Ромашкин, замглавы управления береговой охраны ФСБ по Крыму Андрей Шеин, капитан сторожевого корабля «Дон» Алексей Саляев, капитан корабля «Изумруд» Андрей Шипицин, капитан противолодочного корабля «Суздалец» Сергей Щербаков, начальник службы пункта управления ФСБ по Крыму и Севастополю Алексей Шатохин.

Ранее, 15 марта, США, Канада и ЕС ввели санкции против России из-за инцидента в Черном море.