Акционер банка «Восточный» Артем Аветисян отрицает, что причастен к уголовному делу против основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви и еще трех сотрудников этого фонда. Аветисян сам написал об этом в письме на имя председателя комиссии по этике при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) Давида Якобашвили, пишут «Ведомости» со ссылкой на копию документа.

Baring Vostok подал претензию в комиссию по этике при РСПП после того, как в феврале были арестованы сотрудники инвестфонда. Их обвиняют в хищении у банка «Восточный» 2,5 млрд рублей. Следователи считают, что «Восточный» лишился денег из-за соглашения об отступном, по которому вместо долга ему передали пакет акций люксембургской IFTG — по завышенной цене. Калви заявлял в суде, что уголовное преследование связано с корпоративным конфликтом между ним и миноритариями «Восточного» — Давидом Аветисяном и Шерзодом Юсуповым.

Аветисян заявил «Ведомостям»: «То, что уголовное дело связано с корпоративным конфликтом, — это ложь и клевета, я, безусловно, обращусь в суд». А в письме он говорит, что, по мнению представителей Baring Vostok, уголовное дело инициировано «мной и в моих интересах» — но ни он, ни его компания «Финвижн Холдингс» не были инициаторами дела и не имеют к нему никакого отношения. Более того, пишет он, «ни один из сценариев развития следствия» не приведет к изменению сроков допэмиссии «Восточного» или к изменению состава его акционеров.

Аветисян пишет, что не станет участвовать в рассмотрении претензии: комиссия по этике при РСПП ее рассматривать не должна, так как жалоба Baring Vostok «направлена на оценку законности действий правоохранительных органов в обход специальных процедур, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством». Выбранные Baring Vostok арбитры, продолжает Аветисян, уже публично высказывали поддержку Калви и его партнерам, а это исключает их беспристрастность и объективность.



«Говорить о предвзятости арбитров, которые будут рассматривать спор, все-таки нельзя», — говорит Якобашвили. Каждая сторона спора выбирает по арбитру, после чего эти двое выбирают третьего арбитра и он становится председателем комиссии, объясняет Якобашвили: «Такая процедура позволяет сохранить принцип независимости». Еще один ответчик по претензии Baring Vostok — Юсупов. Он сообщил, что направил ответ в РСПП, но содержания не раскрыл.

После рассмотрения претензии комиссия должна дать рекомендацию об устранении нарушения этики. Если рекомендация не будет исполнена, комиссия может вынести виновной стороне общественное порицание, внести в список неблагонадежных партнеров или исключить из РСПП.