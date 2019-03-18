Агентство по страхованию вкладов с 19 марта будет выплачивать страховое возмещение клиентам уфимского Роскомснаббанка. Информацию для вкладчиков в этой связи публикует департамент общественных связей АСВ.

Согласно реестру обязательств Роскомснаббанка, за выплатой страхового возмещения на сумму около 17,3 млрд рублей могут обратиться порядка 32,5 тыс. вкладчиков, в том числе 623 вкладчика со счетами для предпринимательской деятельности (они могут затребовать 92 млн рублей) и 917 малых предприятий (213,5 млн рублей). Страховое возмещение будет выплачиваться в восьми субъектах РФ, в том числе в Башкирии — примерно на 17 млрд рублей (на эти деньги могут претендовать 31,9 тыс. вкладчиков).

В течение не менее чем года прием заявлений и выплату страхового возмещения вкладчикам будут осуществлять Сбербанк и банк «Уралсиб» .Распределение вкладчиков Роскомснаббанка по банкам-агентам произведено в зависимости от места жительства (места нахождения), категории вкладчика и начальной буквы его фамилии, если это физлицо (см. информацию о распределении, а также список офисов банков-агентов , доступных для получения компенсаций). Для удобства можно будет также воспользоваться сервисом «Найти свой банк-агент» .

Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его вкладов (счетов) в банке по состоянию на дату наступления страхового случая, но в совокупности не более 1,4 млн рублей. Проценты рассчитываются на дату наступления страхового случая исходя из условий каждого конкретного договора. По счету в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России дату отзыва лицензии у финучреждения. Выплата возмещения осуществляется до дня завершения ликвидационных процедур в отношении рухнувшего банка.

Центробанк отозвал лицензию у Роскомснаббанка 7 марта этого года. Регулятор указывал на недобросовестные действия руководства кредитной организации в связи с ее участием в операциях отдельных клиентов-юрлиц, направленных на привлечение денежных средств населения с неочевидными перспективами их возврата по схеме, имеющей признаки финансовой пирамиды.



Финансовые обязательства Роскомснаббанка перед вкладчиками и юридическими лицами превышают 22 млрд рублей , сообщал председатель Нацбанка Башкирии Марат Кашапов.