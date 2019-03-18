Агентство по страхованию вкладов подало крупные иски к бывшим контролирующим лицам трех рухнувших банков, в которых в настоящее время осуществляет конкурсное производство. Соответствующие сообщения опубликованы в понедельник, 18 марта, на сайте АСВ.

Самый крупный иск из трех подан сегодня в Арбитражный суд Москвы к бывшим топ-менеджерам СтарБанка: АСВ требует привлечь к субсидиарной ответственности по обязательствам банка Конторщикову Л. Ю., Селезнева Д. Н., Гордеева А. Е., Громовича А. И., Аванесова А. С., Погосяна К. Ю., Стому А. С., Султанова Ш. Ш. на общую сумму более 15,211 млрд рублей.

Напомним, Людмила Конторщикова была председателем правления банка, Дмитрий Селезнев входил в правление. Агаджан Аванесов возглавлял совет директоров, в который также входили Анатолий Громович, Карен Погосян, Шавкат Султанов.

В ходе конкурсного производства был установлено, что контролирующими лицами «совершались действия по формированию заведомо невозвратной задолженности технических юридических лиц… а также приобретению имущества по завышенной стоимости. Кроме того, при наличии соответствующих оснований руководителями банка не принимались меры по предупреждению его банкротства», указывает АСВ. В результате указанных действий контролирующих лиц, а также их бездействия произошло существенное ухудшение финансового положения банка, что сделало невозможным удовлетворение требований его кредиторов в полном объеме.

Сумма иска к экс-топам североосетинского 1Банка, также поданного в понедельник, превышает 1,239 млрд рублей. Деньги конкурсный управляющий рассчитывает взыскать солидарно с бывшего предправления банка Сергея Козаева, бывших членов правления Тотрбека Фарниева (он также входил в совет директоров), Николая Ананиади, а также еще с четырех человек из числа бывших контролирующих лиц банка (Цахиловой И. А., Гугкаева В. Т., Албегова Э. Т. и Албегова Ю. Т.).

АСВ поясняет, что ответчиками «совершались виновные действия по замене ликвидных активов банка (денежных средств, а также рыночной и обеспеченной ссудной задолженности) на заведомо невозвратную ссудную задолженность и права требования к техническим юридическим лицам (не ведущим хозяйственной деятельности, сопоставимой с масштабами кредитования, и не обладающих собственным имуществом и доходами, позволявшими им исполнять обязательства перед банком), что явилось причиной ухудшения финансового положения банка и его банкротства». Руководители банка не приняли своевременных и достаточных мер по предупреждению его банкротства.

Заявление о взыскании убытков Национального Корпоративного Банка на общую сумму более 896,222 млн рублей с его бывших руководителей было подано в столичный арбитраж 15 марта. Ответчиками значатся экс-предправления Нацкорпбанка Григорий Матюнин, бывший член правления Сергей Пищиков, а также еще два человека (Сысоенков А. В. и Панкин В. А.).

«Руководителями банка совершались виновные действия по выдаче заведомо невозвратных кредитов юридическим и физическим лицам, а также по снятию залога по техническому кредиту физического лица, что причинило банку ущерб», — отмечается в сообщении АСВ.



Лицензии у трех банков были отозваны в одно время: у 1Банка и Нацкорпбанка — 17 марта 2016-го, у СтарБанка — 18 марта того же года.