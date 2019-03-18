Рубль начнет утренние торги текущей недели, вероятнее всего, небольшой коррекцией вниз, сообщает заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари Наталья Мильчакова.

«По паре доллар/рубль увидим диапазон в 64,5-65,5 рубля, а по паре евро/рубль 73,2-74,1 рубля», - поясняет она.

«Ожидания по паре USDRUB - 65,00-66,00. На локальном рынке нет заметных событий», - сообщает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.

По словам старшего аналитика информационно-аналитического центра Альпари Вадима Иосуба, сегодня у рубля может наблюдаться умеренная техническая коррекция, вызванная фиксированием прибыли продавцами валюты. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США — 64,2-65,5 рубля, для европейской валюты — 72,7-74,1 рубля.

«Сейчас фундаментально рубль будет поддерживать не только дорогая нефть и повышенный интерес нерезидентов к ОФЗ, но и налоговый период, в течение которого компаниям нужно будет уплатить налогов примерно вполовину больше обычного объема и-за возросшей уплаты налога на прибыль. Первой же среднесрочной целью снижения рубля является диапазон 63-63,5 рубля за доллар», - прогнозирует аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.