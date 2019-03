Brexit пока еще может удивить рынок. Более подробная информация о торговой сделке между США и Китаем должна поддержать развивающиеся рынки на этой неделе. В пятницу китайские СМИ сообщили о некотором прогрессе в подготовке проекта договора. Тем не менее, временные рамки окончательной сделки и встречи между китайской стороной и Дональдом Трампом пока неизвестны. Пока еще существует целый ряд весьма серьезных препятствий на пути к ее заключению. Как сообщает управление гражданской авиацией Китая, авиакомпании Китая приостановят использование самолетов Boeing 737 MAX после авиакатастрофы в Африке, что омрачает надежды американского рынка на крупный заказ, связанный с китайско-американской торговой сделкой. Китай не делал заказов на этот тип самолетов в 2018 г. Если рынки не получат какой-либо важной новости, американо-китайская торговая сделка может считаться вторичной для рынков акций на этой неделе. Отметим, что президент Китая Си Цзиньпин на этой неделе (в четверг) посетит Италию, где он планирует подписать рамочное соглашение с премьер-министром Италии Джузеппе Конте по инфраструктурным проектам в рамках проекта «Один пояс и один путь». Поездка Си Цзиньпина в Европу продолжится во Франции; мы не исключаем некоторой негативной риторики со стороны США в ходе его визита в Европу, особенно если он покинет Рим, достигнув конкретный соглашений.

ФРС США на этой неделе примет решение по ставкам; Не так давно ФРС заявила о том, что у нее нет причин спешить с изменением своей монетарной политики, понизив прогноз по количеству повышений ставок на этот год. Мы рекомендуем внимательно отслеживать комментарии ФРС, так как рынок по-прежнему очень чувствителен к монетарной политике ФРС. ФРС, скорее всего, понизит прогнозы экономического роста на заседании FOMC, которое завершится в среду, что, на наш взгляд, окажет негативное влияние на сырьевые рынки.

Вновь на этой неделе внимание инвесторов будет приковано к Brexit – правительство Великобритании в третий раз проголосует по договору с Брюсселем Терезы Мэй. Если парламент одобрит его, правительство попросит короткую техническую отсрочку на саммите ЕС 21-22 марта. Если Тереза Мей потерпит неудачу при голосовании, судьба Великобритании будет находиться в руках Брюсселя. Отсрочка, однако, станет возможной лишь в том случае, если на нее согласятся все остальные 27 стран-членов ЕС.

Госдепартамент США объявил в пятницу о том, что США присоединяется к ЕС и Канаде, которые ввели новые санкции против России в ответ на продолжающуюся агрессию Кремля в Украине. В этот раз под санкции попали шесть физических лиц, которые предположительно причастны к событиям 25 ноября в Керченском проливе и 8 компаний, главным образом, российской оборонной отрасли, в том числе судостроительные предприятия. Мы не воспринимаем заявление Госдепа США как новую волну санкций против России. Тем не менее, по мере приближения выборов в Украине рынок может столкнуться с более негативным новостным потоком в отношении России.

Российский рынок акций. Котировки SBER не менялись на фоне отсутствия новостного фона, влияющего на их динамику. Тем не менее, акции банка может поддержать ралли рубля. Поддержку YNDX оказывает хорошее настроение в секторе в целом, а также предстоящее IPO компаний Uber и Lyft. Поддержку нефтегазовым компаниям окажет цена на нефть Brent, которая стабилизировалась на верхней границе диапазона $60-70/барр. LKOD продолжает опережать компании-аналоги. Пересмотру может подвергнуться инвестиционная привлекательность NVTK на фоне возможной оферты 30% акций проекта «Арктика-2» саудовской Aramco. В секторе металлов и горной добычи свои финансовые результаты за 2П18 представляет FXPO на фоне ожиданий того, что цены на железную руду превысят $100/тонну, cfr (62% Fe). Возможные комментарии по поводу дивидендов привлекут внимание инвесторов. ALRS сегодня проводит День инвестора в Лондоне – это мероприятие может укрепить уверенность инвесторов в перспективах алмазного рынка. GMKN продолжит восстанавливаться после распродаж по ускоренной подписке; цены на палладий по-прежнему превышают $1,500/унцию, медь немного восстанавливается в цене.

На этой неделе ожидается большое количество макростатистики. Сегодня будет опубликован показатель промпроизводства за февраль – как мы, так и консенсус-прогноз ожидаем рост на 1,5% г/г. 20 марта будет опубликована макростатистика за февраль: по нашему прогнозу, рост оборота розничной торговли составит 1,0% г/г, что ниже консенсуспрогноза (1,5% г/г). Рост реальных зарплат – важный статистический ориентир февраля. Согласно консенсус-прогнозу, они вырастут на 0,1%г/г, мы ожидаем снижения на 0,2% г/г. 22 марта состоится заседание по ставке ЦБ. Мы ожидаем, что ЦБ сохранит ставку на прежнем уровне 7,75%, однако риторика регулятора будет мягкой, так как инфляционное давление не столь сильно как можно было ожидать – в феврале годовая инфляция составила всего 5,2% г/г.

Макростатистика США: завтра выйдут данные по заказам на промышленные товары и количеству заявок на пособия по безработице; в четверг будет опубликован прогноз деловой активности ФРС Филадельфии; в пятницу выйдет статистика по продаже жилья на вторичном рынке.

В пятницу выйдет композитный PMI по еврозоне, который должен продемонстрировать небольшое восстановление в феврале на фоне продолжающегося улучшения делового климата в сфере услуг Франции.

Министерский мониторинговый комитет стран ОПЕК+ сегодня обсудит выполнение и перспективы продления сделки по сокращению добычи нефти после первого полугодия. В этот раз впервые представителей нефтедобывающих стран примет Азербайджан, считающийся «родиной нефти». На сегодняшний момент, цена на нефть (Brent) находится на верхней границе диапазона $60-70/барр.

В последние две недели на передний план вышел и рынок железной руды, так как инвесторы и трейдеры пытаются оценить размер дефицита предложения железной руды в связи с сокращением поставок Vale после аварии. Ожидания роста цен на железную руду до $100/т (62% Fe) на фоне дефицита предложения – важный катализатор роста для производителей железной руды. Мировые цены на железную руду, которые сейчас на 35% выше прогнозов двухмесячной давности и составляют примерно $85/т, также создают ожидания щедрых дивидендных выплат в секторе.

На этой неделе в Москве пройдет конференция по сахарному рынку СНГ. Не так давно Россия стала крупнейшим производителем сахара, превратившись из ведущего импортера сахара-сырца в экспортера. Новостной фон конференции может поддержать акции AGRO.

Цены на золото по-прежнему волатильны и колеблются примерно у $1 300/унцию уже несколько недель подряд, так как рынок уже учет основные геополитические и макроэкономические риски.

Корпоративный календарь российских компаний на этой неделе перенасыщен. И вновь для российских компаний эта неделя богата корпоративными событиями. Сегодня свои финансовые отчетности за 2018 г. представят ENRU и RASP. ALRS проведет День инвестора в Лондоне. Завтра свои финансовые результаты за 2018 г. представят MTSS и LSRG, после чего обе компании проведут телефонные конференции. Совет директоров NVTK обсудит дивиденды, тогда как TMKS проведет День инвестора. В среду FIVE представит финансовые результаты за 2018 г. по МСФО и проведет телефонную конференцию. BSPB представит финансовые результаты за 4К18 в среду. Мы сомневаемся в том, что отчетность станет сюрпризом для рынка. В то же время любая информация о дивидендах и потенциальном обратном выкупе акций могут поддержать акции. В среду свои финансовые результаты за 2018 г. публикует Ferrexpo. В четверг финансовые результаты за 2018 г. представит PHOR. В пятницу отчитаются AKRN и MVID. Среди зарубежных компаний в четверг финансовую отчетность за 4К18 представит Tencent. На этой неделе отчитываются крупнейшие нефтяные компании Китая. Сезон отчетности завершат три крупнейших производителя страны – PetroChina Co. и Cnooc Ltd. представят свои результаты в четверг, а Sinopec – в воскресенье. Все три компании находятся под давлением, так как Си Цзиньпин распорядился повысить капиталовложения и реанимировать добычу нефти в стране, которая снизилась после падения цен на нефть в 2014 г.