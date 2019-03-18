По счетам, открытым в мае текущего года, повышенная процентная ставка также будет применятся в течение 2-х первых месяцев действия счета - до 30 июня 2019 года включительно.

Открыть и пополнить «Альфа-Счет» клиенты могут любым удобным способом: в интернет-банке «Альфа-Клик», в мобильном приложении «Альфа-Мобайл», в отделении или через контакт-центр.