Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг Сбербанка на уровне «AAA(RU)», прогноз по рейтингу — «стабильный». Кредитные рейтинги выпусков облигаций банка также подтверждены на уровне «AAA(RU)».

«Кредитный рейтинг Сбербанка обусловлен очень высокой системной значимостью кредитной организации для российской экономики и высокой степенью влияния государства на банк согласно методологии АКРА. Финансовый институт характеризуется очень высоким уровнем собственной кредитоспособности по сравнению с другими кредитными организациями в Российской Федерации, что определяется исключительными рыночными позициями, сильной достаточностью капитала и адекватным риск-профилем», — говорится в сообщении АКРА .



Аналитики оценивают вероятность оказания банку экстраординарной поддержки органами власти как очень высокую. «Сбербанк является ключевым игроком на стратегически важном для государства рынке. Очень высокая системная значимость банка... выражается в потенциальных последствиях его дефолта, который может привести к возникновению системного банковского кризиса и значительным проблемам в экономике в целом», — объясняют свою оценку эксперты.

АКРА указывает, что Сбербанк является доминирующим кредитором населения и бизнеса (доли рынка — 41,3% и 32,6% соответственно), держателем около 44,7% вкладов населения (лидер со значительным отрывом), а также выполняет критически важную инфраструктурную функцию общенациональной расчетной системы. В числе прочего эксперты отмечают, что, обладая исключительными рыночными позициями, банк де-факто является ориентиром по направлению и динамике изменения процентных ставок для остальных кредитных организаций.