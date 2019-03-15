Неизвестные в ночь на воскресенье облили красной краской стены здания министерства экономики и развития Греции в Афинах. Об этом сообщил телеканал Skai .



По его данным, группа из примерно пяти человек подошла ночью к зданию ведомства и облила красной краской его входную дверь и стены. Разбито одно стекло. Нападавшие скрылись. Пока никто не взял на себя ответственности за инцидент.

Как правило, такие нападения в Греции совершают анархисты. В частности, члены левацкой организации «Рубикон», появившейся в 2009 году на волне экономического кризиса, осуществили за 10 лет около сотни нападений на различные организации, министерства, посольства и представительства иностранных компаний и организаций. Только в последние дни они совершили несколько таких акций.