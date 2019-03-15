Страны соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+ проведут в столице Азербайджана — Баку — серию заседаний, на которых оценят результаты своей обновленной сделки за первые месяцы ее действия.

Так, 17 марта в Баку пройдет заседание технического мониторингового комитета экспертов ОПЕК+. А 18 марта — министерского мониторингового комитета стран альянса (JMMC). Кроме того, традиционно перед заседанием министры проводят двусторонние встречи и устраивают неформальный ужин, где обсуждение сделки ОПЕК+ продолжается.

ОПЕК и ряд не входящих в эту организацию стран (ОПЕК+) в конце 2018 года решили модернизировать условия соглашения о сокращении добычи нефти, действующего с начала 2017 года. Страны договорились о снижении своей добычи суммарно на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из которых 228 тыс. приходятся на Россию. Новое соглашение рассчитано на первое полугодие 2019 года.

Повесткой заседания традиционно станет уровень выполнения сделки ОПЕК+ странами-участницами. В январе этот показатель составил 83%. Вероятно, министры обсудят и проект хартии о бессрочном сотрудничестве альянса, подписание которой может состояться в апреле в Вене на встрече всех стран ОПЕК+.

Будет ли обсуждаться возможность продления сделки ОПЕК+ или изменения параметров сокращения, в частности, на фоне ситуации с санкциями США против Венесуэлы, усилившими падение добычи в стране, — точно неизвестно. Министр нефти Ирака Тамер аль-Гадбан 14 марта заявил, что министры стран ОПЕК будут обсуждать вопрос о пролонгации срока соглашения в апреле.