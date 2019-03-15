Вслед за Британией из Евросоюза выйдет Италия, уверен бывший глава Партии независимости Великобритании (UKIP) Найджел Фарадж, ставший одним из «архитекторов» Brexit.



«В Европе все озабочены в связи с Brexit. Но после нашего выхода из ЕС настоящей проблемой для Брюсселя станет Италия. И это будет значительно более серьезно», — заявил известный политик в интервью, которое в воскресенье опубликовала римская газета La Repubblica.

«Италии никогда не нравился европейский проект. После нашего примера она еще больше его разлюбит. Когда мы покажем, что за пределами ЕС есть жизнь, вы последуете за нами», — подчеркнул Фарадж.

По его мнению, с тех пор как Италия стала одной из стран — основательниц ЕС, ситуация в Европе коренным образом изменилась. Он считает, что за последние 20 лет экономика страны не развивалась должным образом, и поэтому итальянский средний класс все более разочаровывается в идее единой Европы.