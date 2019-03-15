Крупнейший финансовый институт Германии Deutsche Bank подтвердил переговоры с Commerzbank о возможном слиянии. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье заявлении компании.

«Мы подтверждаем, что ведутся переговоры с Commerzbank», — сказано в нем. «В свете представившейся возможности правление Deutsche Bank приняло решение изучить стратегические варианты развития, — говорится в документе. — Правление оценит эти варианты, принимая во внимание то, будут ли они способствовать росту и рентабельности банка». Одновременно в Deutsche Bank подчеркнули, что «нет никакой гарантии, что дело дойдет до сделки».

Ранее в воскресенье агентство DPA со ссылкой на собственные источники сообщило, что Deutsche Bank и Commerzbank начинают переговоры о возможном слиянии.