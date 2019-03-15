Власти Венесуэлы незаконно перевезли в Уганду 8 тонн золота из Центрального банка (ЦБ) Боливарианской Республики. С таким утверждением выступил депутат находящейся под контролем оппозиции Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) страны Анхель Альварадо.



«Те восемь тонн золота, которые вывезли из ЦБ Венесуэлы до 23 февраля, появились в Уганде, но «не полностью», не хватает 0,6 тонны, — написал в своем Twitter член законодательного органа. — Они задержаны за контрабанду. Напоминаем Уганде, что это золото было незаконно вывезено из Венесуэлы и что венесуэльский ЦБ узурпирован».

В январе текущего года агентство Bloomberg сообщило о решении Банка Англии не возвращать находящееся в его хранилищах венесуэльское золото по запросу правительства президента Николаса Мадуро. Агентство указывало, что причиной этого стала просьба некоторых официальных лиц США, в том числе помощника американского президента по национальной безопасности Джона Болтона и госсекретаря Майкла Помпео помочь «отрезать доступ венесуэльскому режиму к иностранным активам».