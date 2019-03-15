Команда Telegram сообщила о восстановлении работы мессенджера после сбоя.

Сбой в работе Telegram произошел около 15:00 мск. По данным портала Downdetector, пользователи из разных стран, включая Россию, Великобританию, Германию, Испанию, Турцию и США, испытывали сложности с получением и отправкой сообщений, соединением и входом в систему.

«Сейчас работа снова пришла в норму. Приносим извинения за неудобства. Если вы не видите ваши групповые чаты, выйдите из системы и заново авторизуйтесь», — говорится в сообщении на странице мессенджера в Twitter .

Согласно сообщению, незначительные проблемы, связанные с кэшированием данных, позже «исчезнут сами по себе».