Клиентами скандинавского банка Nordea в Финляндии были около 40 подозрительных компаний, которые могли иметь отношение к отмыванию денег. Об этом в субботу сообщила телекомпания Yle .

Всего, отметили журналисты телекомпании, у Nordea было обнаружено до 300 таких компаний-клиентов, занимавшихся подозрительной деятельностью, в том числе через офшоры, и получавших значительные денежные средства из сомнительных источников. У 40 из них, отмечает Yle, были счета в финском отделении банка.

Журналистам удалось выяснить личности только части владельцев этих компаний. Так, одна из фирм была зарегистрирована в офшоре на Сейшельских островах и имела абонентский ящик в финском городе Иматра, ее собственником является россиянин. Общий объем финансовых операций через счет компании составил 6 млн евро, это деньги, поступавшие или переводившиеся с него в большинстве случаев в компанию, зарегистрированную на Британских Виргинских островах.

Телекомпания не уточнила, существуют ли эти счета в банке до сих пор.

Ранее Yle сообщила, что около 700 млн евро попало на счета Nordea в результате подозрительных финансовых операций, которые могли иметь отношение к схемам отмывания денег. При этом на финские счета Nordea было переведено около 200 млн. Деньги, кроме Финляндии, переводились в Эстонию и Данию. Как отмечает телекомпания, финансовые операции производились в период с 2005 по 2017 год.



При этом клиентами банка были сотни компаний, зарегистрированных в офшорных зонах. Согласно данным Yle, существовала целая «тайная сеть компаний, через которые прошли сотни миллиардов евро», и по крайней мере часть денежных переводов могла иметь отношение к схеме отмывания денег. Кроме того, как утверждает телекомпания, часть переводов осуществлялась российскими бизнесменами.

Ранее финский финансовый регулятор Fiva передал полиции страны исследование о возможном участии Nordea в отмывании денег. Теперь полиция Финляндии должна принять решение о том, будет ли в отношении банка начато расследование.



В октябре прошлого года Центральная криминальная полиция Финляндии получила документы, свидетельствующие о том, что Nordea мог нарушить закон. В ведомство поступил запрос на проведение расследования от британского инвестиционного фонда Hermitage Capital Management.

Речь идет о документах фонда, которые фигурируют в деле об отмывании денег отделением Danske bank в Эстонии. Представители финского банка заявили, что уже сообщили обо всех подозрительных операциях властям. Документы в отношении деятельности финансовой организации получили от фонда также власти Швеции, Дании и Норвегии.