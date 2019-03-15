Роскомнадзор совместно с МВД изъял в феврале более 14,1 тыс. незаконно распространяемых сим-карт, сообщает пресс-служба ведомства.



«Роскомнадзор совместно с представителями МВД России в феврале провел 163 мероприятия по пресечению незаконной реализации сим-карт операторов мобильной связи», — говорится в сообщении на сайте Роскомнадзора.

Большинство изъятых сим-карт принадлежали компаниям «ВымпелКом» (9 910) и «МТС» (3 304). Было составлено 52 протокола об административных правонарушениях. В Интернете выявлено 70 случаев нарушения правил реализации сим-карт.

«Нарушения преимущественно связаны с заключением договоров об оказании услуг мобильной связи неуполномоченным лицом, а также продажи сим-карт без заключения договора и предъявления покупателем документа, удостоверяющего личность», — поясняют в ведомстве.