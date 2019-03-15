Украина в марте не получит второй транш макрофинансовой помощи от Евросоюза в 500 млн евро. МВФ пока заблокировал этот перевод, сообщают «Вести. Экономика».

11 декабря Еврокомиссия предоставила Украине первый транш в 500 мн евро в виде займа под процентную ставку в 1,25% с погашением в апреле 2033 года.

Выделение второго транша зависело от выполнения Киевом обязательств в проведении реформ, в том числе — в энергетике.

Ранее Всемирный банк понизил прогноз роста ВВП Украины в 2019 году до 2,9% ВВП. Минимальная зарплата на Украине установлена в 114 долларов.

