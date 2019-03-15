Московский Кредитный Банк (МКБ) вышел на рынок с целью рефинансировать однолетний синдицированный кредит на сумму 400 млн долларов, привлеченный в марте 2018 года, сообщает IFR.

Организаторами и букраннерами сделки в 2018 году выступили Commerzbank, ING и Росбанк. Кредит был получен с целью рефинансировать заем на сумму 500 млн долларов, привлеченный в 2017 году. Оба кредита использовались для общих корпоративных целей.

Привлеченный в 2018 году кредит предусматривал возможность пролонгации еще на год, однако заемщик не обращался к банкам с просьбой о продлении срока.