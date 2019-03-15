Мировые цены на нефть в пятницу, 15 марта, продемонстрировали отрицательную динамику и завершили торги снижением.

Котировки апрельских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке снизились по итогам торгов на 0,9 доллара и составили 58,52 доллара за баррель.

На торгах в Европе нефть тоже подешевела. В Лондоне на Межконтинентальной бирже фьючерсных сделок стоимость майских контрактов на Brent просела на 0,07 доллара, до 67,16 доллара за баррель.