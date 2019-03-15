Экспорт нефти из США продолжит негативное давление на цены, которые будут держаться в районе 60—80 долларов за баррель в текущем году, считает Серджио Капуста, директор Инициативы по энергетике и экологии в Университете Райса в Техасе.

«Основной фактор (изменения цены), который вижу я, — рост производства нетрадиционной нефти в Северной Америке, который продолжится и превзойдет ожидания», — заявил Капуста РИА Новости в кулуарах конференции CERAWeek.

«США вышли на экспортный рынок, что снизило цены для всех, но в США есть еще дополнительный потенциал производства, и единственный вариант — это экспортировать его», — пояснил он.

При этом роста спроса в мировом масштабе не отмечается, сказал Капуста.

«Были ожидания, что Китай и Индия продолжат расти увеличивающими темпами, но китайская экономика привлекает не так много нефти и вообще энергоресурсов, как ожидалось ранее», — подчеркнул он.

«Эти факторы совместно дают стабильные цены по крайней мере на год-два», — отметил Капуста. По его словам, до конца 2020 года цена за баррель ожидается «в районе 60—80 долларов».