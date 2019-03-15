ВТБ создал продуктовую и цифровую фабрики для разработки и внедрения новых технологичных продуктов и услуг при взаимодействии с малым и средним бизнесом (МСБ).

Продуктовая фабрика нацелена на динамичное развитие трансакционных и кредитных продуктов для МСБ. Ее возглавляет руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития - старший вице-президент ВТБ Юлия Копытова, говорится в пресс-релизе кредитной организации.

Цифровая фабрика отвечает за развитие дистанционных продаж и формирование комплекса небанковских сервисов для сегмента МСБ. Возглавляет фабрику руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса – старший вице-президент ВТБ Спартак Солонин.