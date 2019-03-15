Совет министров Японии предложил ряд поправок к закону «О финансовых инструментах и биржах» и закону «О финансовых расчетах», направленных на закрепление норм регулирования криптовалютного рынка.

Таким образом, обновленная версия закона будет включать в себя несколько ключевых пунктов, имеющих отношение к криптовалютам, сообщает Ttrcoin .

Цифровые валюты будут вынесены в отдельную категорию «криптографические активы» по определению, принятому «Большой двадцаткой». Компании, предоставляющие услуги по обмену криптовалют, получат статус «агентов по обмену криптографических активов».

Криптобиржи будут обязаны применять «холодные» кошельки для хранения средств своих клиентов.

Маржинальная торговля криптовалютами будет регулироваться в соответствии с теми же правилами, что применяются на рынках иностранных валют. При этом криптокомпаниям не разрешается использовать рекламные материалы, поощряющие спекуляции.