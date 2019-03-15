Родители с детьми из многодетных, неполных и бедных семей смогут за счет государства отдохнуть на российских курортах. Право на отпуск им даст специальный сертификат, механизм выдачи которого сейчас прорабатывает Министерство просвещения. Реализация инициативы обойдется в 80 млрд рублей в год, пишут «Известия» .

В России живет около 1,5 млн семей с доходом ниже прожиточного минимума. В 81% из них есть дети до 18 лет (22% таких семей — многодетные). Соответственно, потенциальный круг участников программы — как минимум 1 млн семей. Две недели проживания в санатории на троих, по данным Единой межведомственной информационной системы, обходится примерно в 80 тыс. рублей. Из этого следует, что на реализацию инициативы может потребоваться около 80 млрд рублей в год.



Семейный отдых в российских санаторных оздоровительных лагерях по собственным программам уже оплачивают власти 41 региона, уточнили в Минпросвещения. Но эту практику сегодня сложно назвать распространенной: число участников программы ограниченно.

«Социальное государство должно обеспечить отдых многодетным и малообеспеченным семьям, — заявила глава Национального родительского комитета Ирина Волынец. — Тем более материальные трудности чаще испытывают как раз люди с детьми. Кроме того, мера поможет и развитию внутреннего туризма».

Ваучеры на отдых для социально незащищенных слоев населения уже выдают в Великобритании, Германии и Испании, отметил первый вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Как правило, их номинал составляет 300—500 евро и при желании ими можно оплатить часть путевки, добавив личные средства.

«По нашим данным, ездить на отдых хотят больше 70% россиян, а могут себе это позволить только 42%, — пояснил специалист. — Конечно, семейные путевки будут большим подспорьем. Но я бы предложил оплачивать и дорогу: с учетом географии нашей страны путь к морю порой стоит дороже, чем проживание, питание и развлечения».