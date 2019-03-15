Управление ценных бумаг Канады (CSA) и Организация по регулированию инвестиционной отрасли (IIROC) рассматривают возможность введения правил для бирж криптовалют, оперирующих в их юрисдикции.

Финансовые регуляторы опубликовали справочный документ, в котором призвали представителей финтех-сообщества поделиться своим мнением о требованиях для криптоплатформ, сообщает Ttrcoin .

Регуляторы предлагают применять действующие на рынке ценных бумаг законы к криптовалютам, учитывая «новизну» открываемых ими возможностей и рисков. Также они отмечают, что криптобиржи зачастую выполняют несколько функций, например альтернативных торговых систем, бирж, дилеров, хранителей активов и клиринговых сервисов, что требует индивидуального подхода к надзору за ними.