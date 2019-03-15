Крупнейшие российские банки с прошлого года разрабатывают схему действий на случай, если в отношении кого-то из них будут введены санкции. Схема должна помочь выиграть время, успокоить клиентов и избежать резкой остановки валютных расчетов, сообщает Reuters со ссылкой на источники.



«Каждый важный банк имеет пошаговый план, что он делает в той или иной ситуации. Первый месяц расписан по дням, если не по часам», — приводит агентство слова одного из своих собеседников.

По данным агентства, ведущие российские банки начали разрабатывать схему в минувшем году совместно с Минфином и Центробанком. Для поддержания валютных расчетов есть несколько опций, рассказали источники. Среди них — использование взаимных корреспондентских счетов. Так крупнейшие российские банки, такие как Сбербанк , ВТБ, Газпромбанк и Россельхозбанк (РСХБ), имеют валютные корреспондентские счета в ряде иностранных банков, включая Citibank и JPMorgan. Помимо долларов США у ряда банков также есть счета в других валютах в различных иностранных банках. В случае попадания российского банка в санкционный список, он будет отрезан от трансакций в долларах США с внешним миром.

В этом случае банки готовятся использовать валютные корсчета, которые у них уже есть, или открывать новые. «То есть, они будут эти доллары гнать внутри себя через внутренние проводки, минуя корсчет [например] в Citi», — сказал источник в иностранном банке. «Но все равно кто-то один из этой цепочки должен иметь корсчет в долларах в Citi или JP Morgan, им нужно будет все равно делать какие-то внешние платежи и (иметь) поступления, мостик должен быть», — добавил он.

Еще один вариант поддержки валютных расчетов — предоставление Центробанков валюты «чистому банку» не под санкциями. Тот в свою очередь сможет распределять валютную ликвидность дальше по системе. Третий вариант является наиболее рискованным. Он подразумевает, что ЦБ предоставляет валюты санкционному банку напрямую, однако в этом случае сам ЦБ рискует попасть под санкции, отмечают источники.

Вторая угроза — это отключение от системы обмена банковскими сообщениями SWIFT. На этот случай есть система обмена финансовыми сообщениями Банка России, рассказывают собеседники.