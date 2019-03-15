Интернет-провайдеры Крыма начали резко повышать цены — по жалобам пользователей ситуацию уже изучает Федеральная антимонопольная служба (ФАС), пишет «Коммерсант».

ФАС потребовала от провайдеров домашнего Интернета в Крыму и Севастополе до 25 марта предоставить информацию о повышении цен на тарифы с начала года. Служба рассматривает обращения граждан о наличии в действиях операторов признаков нарушения антимонопольного законодательства, следует из письма ведомства. В пресс-службе ФАС подтвердили, что «вопрос находится в стадии рассмотрения».

Запросы от ФАС, по информации консалтинговой компании «ОрдерКом», поступили десяти операторам региона. Они вызваны массовым недовольством абонентов повышением тарифов на широкополосный Интернет с начала года в полтора, а в некоторых случаях и в четыре раза, указывает гендиректор «ОрдерКом» Дмитрий Галушко. Например, на сайте главы Крыма Сергея Аксенова опубликована жалоба жителей Симферопольского района на рост цен у провайдера «Крым-Онлайн» с 450 рублей до 750 в месяц с 1 марта.

Одной из причин кратного увеличения тарифов стала необходимость исполнять «закон Яровой», по которому с 1 июля 2018 года операторы должны хранить телефонные разговоры, текстовые сообщения, изображения, звуки, видеозаписи и другие электронные сообщения пользователей. Также сыграло роль повышение ставки НДС.



Эксперты считают, что в течение года похожая ситуация может возникнуть и в других регионах. Как сообщалось, ряд российских интернет-провайдеров из-за вступления в силу «закона Яровой» уже начали повышать цены на 8–10%. О росте цен предупреждали санкт-петербургский «Комфортел» и пермский «Дом.ru», а в ноябре 2018 года цены начал повышать и «Ростелеком».

«По всей стране провайдеры так или иначе приводят тарифы к условиям, в которых они могли бы продолжить существование и развиваться», — отмечает гендиректор «ТМТ Консалтинга» Константин Анкилов. В то же время, уверен он, в условиях жесткой конкуренции они не могут повышать цены значительно, а если изменения тарифов вызовут нарекания у ФАС, операторы смогут обосновать их объективными факторами.