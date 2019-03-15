Индекс личной инфляции (дефлятор) второй месяц подряд демонстрирует более высокие значения, чем официальная инфляция от Росстата, отмечается в исследовании холдинга «Ромир».

Так, по итогам февраля дефлятор получил значение в 0,5% при уровне инфляции в 0,4%. Накопленные с начала года значения двух индексов разнятся на 0,7% в пользу дефлятора.

«Такое поведение индекса личной инфляции объясняется реакцией на повышение цен. В феврале россиянам пришлось платить почти на полтора процента дороже, чем месяцем ранее, за набор привычных товаров», — отмечают аналитики.

Тем не менее накопленные с начала года значения двух индексов по-прежнему значительно разнятся. За два месяца года дефлятор накопил значение в 2,2%, а инфляция — 1,5%.

В ближайшие месяцы динамика дефлятора вряд ли изменится на отрицательную, а сам индекс получит более низкие значения, чем инфляция, полагают в «Ромире». В первые месяцы года на повышение НДС ростом цен отреагировали товары первой необходимости. В дальнейшем подорожание станет заметно и в категориях товаров длительного хранения и пользования.



Напомним, дефлятор отражает реальные изменения общего уровня цен на товары и услуги за определенный период. Основой для расчета являются данные о реально совершенных покупках по реальным ценам, поэтому дефлятор фактически демонстрирует среднестатистическую личную инфляцию каждого потребителя.